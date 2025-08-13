RAI 3 E RAIPLAY * “TGR” – 13/08 (12.45) : «IL CONCERTO SINFONICO DI FERRAGOSTO TORNA SULLE ALPI MARITTIME» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.12 - mercoledì 13 agosto 2025

Tornano le note più alte, quelle che da 45 anni inondano le montagne del Piemonte e che da 30 anni la Rai porta in tutta Italia e nel mondo con lo speciale TGR a cura della redazione del Piemonte in diretta su Rai3 e RaiPlay dalle 12.45 di venerdì 15 agosto.

Quest’anno saranno le Alpi marittime l’anfiteatro naturale che ospiterà il Concerto sinfonico di Ferragosto. Ai 2mila metri dell’Alpet Balma di Prato Nevoso, a Frabosa Sottana (Cuneo), risuoneranno le indimenticabili note del cinque volte premio Oscar John Williams: Star Wars, con una grande sorpresa in diretta per tutti gli appassionati della saga di George Lucas; Superman; Indiana Jones; Schindler’s List e la magia di Harry Potter.

Sul palco l’Orchestra Bartolomeo Bruni della città di Cuneo, diretta per la settima volta dal maestro Andrea Oddone. Sessanta elementi, mai così tanti, per portare all’ombra del monte Mondolè la settima arte: il grande cinema.

Una grande festa di musica e montagna che ogni anno porta in alta quota migliaia di appassionati. Organizzata da Regione Piemonte è a ingresso libero e gratuito. E quest’anno, in vista del ritorno in Italia dei Giochi olimpici invernali, aprirà eccezionalmente una finestra con le terre alte di Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con Stefania Belmondo, ultimo tedoforo di Torino 2006, a passare idealmente il testimone dalle montagne del Piemonte a Milano-Cortina 2026.

L’evento, sottotitolato alla pagina 777 di Televideo grazie a Rai Pubblica Utilità, la sera stessa, in differita, sarà su Rai Italia per raggiungere i telespettatori di tutto il mondo.

