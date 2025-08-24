RAI 3 E RAIPLAY * “FILOROSSO” – 25/08 (21.20) : «ANTONIO DI PIETRO ANALIZZA VIOLENZA GIOVANILE E POSSESSO D’ARMI, FOCUS SU EMERGENZA SICUREZZA E DISASTRI AMBIENTALI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.12 - domenica 24 agosto 2025

L’ex magistrato e politico Antonio Di Pietro sarà protagonista della nuova puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 25 agosto alle 21.20 su Rai 3 e RaiPlay.

Con la conduzione di Manuela Moreno, il programma propone una puntata dedicata all’attualità italiana e internazionale. Con Antonio Di Pietro si parlerà della crescita della violenza giovanile, del recente sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano e del possesso di armi da parte dei cittadini.

In apertura, spazio all’attualità internazionale con il confronto tra il direttore del “FattoQuotidiano.it” Peter Gomez, il direttore di “Domino” Dario Fabbri e il giornalista, già direttore Rai, Antonio Di Bella. Con il meteorologo Luca Mercalli, Manuela Moreno farà invece il punto sui recenti disastri ambientali che hanno colpito alcune regioni italiane.

Un focus sull’emergenza sicurezza vedrà poi protagonisti l’eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, il consigliere regionale della Lombardia del Partito Democratico, Pierfrancesco Majorino, il giornalista Carlo Cambi e la scrittrice Maura Gancitano. Spazio anche al caso della settimana, relativo alle polemiche sulla pagina Facebook “Mia moglie” con l’intervento, tra gli altri, dell’avvocata Annamaria Bernardini De Pace.

Infine, per le ultime novità sul caso Garlasco, tornano gli avvocati Massimo Lovati (legale di Andrea Sempio) e Antonio De Rensis (difensore di Alberto Stasi), la criminologa Flaminia Bolzan, i giornalisti Rita Cavallaro, Massimo Lugli e Stefano Zurlo.

