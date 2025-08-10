Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 3 E RAIPLAY * “FILOROSSO” – 10/08 (21.20) : «IL DELITTO DI GARLASCO TORNA SOTTO I RIFLETTORI, NUOVE IPOTESI INVESTIGATIVE SULL’OMICIDIO DI CHIARA POGGI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.36 - domenica 10 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
È uno dei casi più controversi e discussi della cronaca italiana: il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione nella nuova puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 11 agosto alle 21.20 su Rai 3 e RaiPlay.

Con la conduzione di Manuela Moreno, il programma propone un focus approfondito sugli sviluppi più recenti legati all’omicidio di Chiara Poggi, tra nuove ipotesi investigative e vecchi interrogativi mai sopiti.

In esclusiva un’intervista alla madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari.

A fare il punto in studio e in collegamento: gli avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia (legali di Andrea Sempio), l’avvocato Antonio De Rensis (difensore di Alberto Stasi), la criminologa Flaminia Bolzan, il genetista Marzio Capra (consulente della famiglia Poggi), e i giornalisti Rita Cavallaro, Ilenia Petracalvina, Pino Rinaldi e Stefano Zurlo.

