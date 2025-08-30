RAI 3 E RAIPLAY * “FILOROSSO” – 01/09 (21.20) : «L’ULTIMA PUNTATA SI CONGEDA DAL PUBBLICO CON CRONACA E ATTUALITÀ ITALIANA, FOCUS SU DISASTRI AMBIENTALI E CASO GARLASCO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.36 - sabato 30 agosto 2025

I giornalisti Marco Travaglio, Ferruccio De Bortoli e l’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, saranno tra gli ospiti dell’ultima puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 1° settembre alle 21.20 su Rai 3 e RaiPlay.

Con la conduzione di Manuela Moreno, il programma si congeda dal pubblico con una panoramica sui casi di cronaca che hanno caratterizzato l’ultima settimana.

In apertura Manuela Moreno faccia a faccia con il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, per analizzare i recenti fatti di attualità italiana e internazionale.

Approfondimento che proseguiranno poi insieme al presidente della Fondazione Corriere della Sera, Ferruccio de Bortoli, e allo scrittore ticinese e attivista Vanni Bianconi.

Si parla di povertà nello spazio con il giurista ed ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, Francesca Pascale e i giornalisti Riccardo Iacona e Stefano Zurlo.

Con il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, invece, Manuela Moreno farà il punto sui recenti disastri ambientali che hanno colpito alcune regioni italiane.

Ospite anche l’ex CT della Nazionale Arrigo Sacchi, che porterà la sua testimonianza sul recente nubifragio che ha coinvolto Milano Marittima.

Al termine un intervento di Gigi Marzullo.

Spazio poi al caso della settimana: la chiusura di un sito web che ospitava foto di donne con commenti sessisti: interverranno, tra gli altri, la criminologa Flaminia Bolzan e l’avvocato Cathy La Torre.

Infine, per le ultime novità sul caso Garlasco, tornano a “Filorosso” gli avvocati Massimo Lovati (legale di Andrea Sempio) e Antonio De Rensis (difensore di Alberto Stasi), la psicologa e criminologa Flaminia Bolzan, e i giornalisti Rita Cavallaro, Ilenia Petracalvina e Stefano Zurlo.

