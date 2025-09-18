RAI 3 E RAIPLAY * “DIKE – VITA DA MAGISTRATO” – 19/09 (15.30) : «IL DOCUMENTARIO SVELA LA VITA QUOTIDIANA DEI MAGISTRATI ITALIANI, OMAGGIO AL GIUDICE LIVATINO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.54 - giovedì 18 settembre 2025

Una finestra sul mondo della magistratura italiana: la apre il documentario “Dike – Vita da Magistrato”, diretto da Caterina Crescini e scritto e prodotto da Filippo Cellini, in onda venerdì 19 settembre alle 15.30 in prima visione su Rai 3 e in streaming su RaiPlay.

Il titolo richiama Dike, la dea greca della giustizia, e racchiude il senso profondo di un racconto corale che rompe gli stereotipi e restituisce umanità a chi ogni giorno indossa la toga.

La narrazione alterna momenti di vita privata e professionale – tra responsabilità, sfide quotidiane, scelte complesse, osservazioni sulla percezione comune dei cittadini, spesso intrisa di luoghi comuni e pregiudizi – seguendo le vite e il lavoro di sei magistrati: Daniela Paliaga, Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Torino; Ermindo Mammucci, Sostituto Procuratore a Rovigo; Vincenzo Gaetano Capozza, Presidente della Corte d’Assise d’Appello di Roma; Chiara Esposito, GIP del Tribunale di Catanzaro; Marco Puglia, Giudice di Sorveglianza a Napoli; e Chiara Cutolo, Giudice delle Esecuzioni a Bari.

Ognuno di loro offre un punto di vista unico sulla propria missione, tra giustizia minorile, contrasto alla criminalità organizzata, diritto civile e lotta alla violenza di genere.

Arricchiscono il racconto gli interventi di due autorevoli esperti del mondo giuridico: Giorgio Spangher, professore emerito di procedura penale presso la Sapienza Università di Roma, e Antonio Briguglio, avvocato cassazionista e docente di diritto processuale civile all’Università di Roma Tor Vergata.

Realizzato con il sostegno dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), tramite la Commissione Legalità, “Dike – Vita da Magistrato” è anche un omaggio al giudice Rosario Livatino, assassinato dalla mafia il 21 settembre 1990 e ricordato oggi, a 35 anni dalla sua scomparsa.

“Dike – sottolinea l’autore e produttore Filippo Cellini – è un film che nasce dall’esigenza di raccontare il mestiere del magistrato non come astrazione o simbolo, ma come vita reale fatta di scelte, dubbi, sacrifici e passioni. È un invito a guardare la giustizia da vicino, attraverso gli occhi di chi ogni giorno la serve”.

“Dike – Vita da Magistrato” di Caterina Crescini è scritto e prodotto da Filippo Cellini per Ince Media. Musiche di Paolo Vivaldi.

