Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 3 E RAI STORIA * “PASSATO PRESENTE” – 02/09 (13.15) : «SIDONIE GABRIELLE COLETTE, LA PRIMA DONNA NELLA STORIA DELLA FRANCIA A RICEVERE I FUNERALI DI STATO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.04 - lunedì 1 settembre 2025

Anticonformista, poliedrica, ‘irregolare’, amata da grandi scrittori dell’epoca come Proust, Cocteau, Gide.
Sidonie Gabrielle Colette, agli inizi del secolo è una provinciale da poco trasferita dalla Borgogna a Parigi. Poi sarà per tutti semplicemente Colette. Un personaggio raccontato da Paolo Mieli e dallo storico Francesco Perfetti a “Passato Presente”, in onda martedì 2 settembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

È il 1900 quando viene pubblicato “Claudine a l’ecole”, il suo primo romanzo.
Il libro appare con la firma di suo marito, Henry Gauthier-Villars, detto Willy.
È proprio lui a incitare la giovane moglie a scrivere i suoi ricordi di scuola senza paura dei “particolari scabrosi”.
Dopo il primo Colette scriverà numerosissimi romanzi, e poi saggi, articoli di giornali, reportage di guerra, sceneggiature.
Scrittrice prolifica, avrà tre mariti, amerà uomini e donne, e sarà anche attrice teatrale.
Insignita di importanti onorificenze accademiche, prima donna ad essere ammessa all’Académie Goncourt, sarà nominata Grand’Ufficiale della Legion d’Onore.
La Chiesa le rifiuterà i funerali con rito religioso, ma sarà la prima donna nella storia della Francia a ricevere i funerali di Stato.

