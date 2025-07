RAI 3 E RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 31/07 (13.15) : «GIOVANNI PASTRONE E LA NASCITA DEL CINEMA ITALIANO TRA ‘800 E ‘900, DA CABIRIA AL DECLINO POST-BELLICO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.12 - giovedì 31 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A cavallo tra ‘800 e ‘900 in Italia si assiste alla nascita dell’industria cinematografica.

Tra i pionieri del settore c’è Giovanni Pastrone: artista, contabile, produttore, inventore, poi addirittura medico.

Oltre a essere stato regista e autore occulto di Cabiria – kolossal prodotto in Italia nel 1914 e intestato a Gabriele D’Annunzio per motivi “promozionali” – Pastrone essere considerato il fautore di una nobilitazione del cinema da strumento di intrattenimento per le masse a nuova forma d’arte.

Paolo Mieli ne parla con il professor Luciano Curreri a “Passato e Presente”, in onda venerdì 1° agosto alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

È Torino, che negli stessi anni vede sorgere colossi dell’industria nazionale come la Fiat, la culla dei progetti di Pastrone.

Ma nonostante il successo internazionale di Cabiria e la realizzazione di altre pregevoli pellicole nel periodo della Prima guerra mondiale, il cinema di Pastrone sarà pesantemente ridimensionato dalla crisi post-bellica.

Bisognerà attendere molti anni e l’attenzione del fascismo verso i mezzi di propaganda, per tornare ad assistere a investimenti significativi nel settore cinematografico.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)