Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 3 E RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 29/08 (13.15) : «I BEATLES E LA BEATLEMANIA, QUANDO QUATTRO RAGAZZI DI LIVERPOOL CONQUISTARONO IL MONDO CON LA LORO MUSICA ROCK» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.36 - giovedì 28 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Agli inizi degli anni Sessanta quattro ragazzi di Liverpool, con il loro gruppo rock, in poco tempo scalano le classifiche musicali prima d’Inghilterra e poi di tutto il mondo.

Le loro classifiche fanno il tutto esaurito ovunque. È la Beatlmania.

Un fenomeno ripercorso da Paolo Mieli con lo storico Ferdinando Fasce a “Passato e Presente”, in onda venerdì 29 agosto alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Le ragazze urlano e si strappano i capelli.

I quattro ragazzi ricevono migliaia di lettere al giorno dai fans.

Dove arrivano creano spesso disordini a causa della folla che li segue ovunque.

Il loro successo li porta ad essere “più famosi di Gesù Cristo”, come dichiarerà in una celebre e controversa frase il loro leader John Lennon.

Negli anni in cui il fermento giovanile trova sbocco nelle proteste e nelle manifestazioni di massa e dove i giovani sognano un mondo diverso, la musica dei Beatles funge da colonna sonora, segnando non solo la storia della musica, ma un’intera epoca.

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

