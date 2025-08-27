RAI 3 E RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 28/08 (13.15) : «AGOSTINO DI IPPONA E LA SUA CONVERSIONE AL CRISTIANESIMO, DALLA VITA DA RIBELLE MANICHEO ALLA MORTE COME VESCOVO E TEOLOGO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.36 - mercoledì 27 agosto 2025

Giovane ribelle, formidabile retore, sacerdote, vescovo, dottore della Chiesa, Agostino di Ippona ha dedicato la vita alla ricerca della verità ed è stato uno dei più grandi teologi del Cristianesimo.

La sua opera immensa, dalle “Confessioni” a “La città di Dio,” ha segnato la storia della Chiesa e dell’intera filosofia occidentale. Lo raccontano, nel giorno dell’anniversario della scomparsa, Paolo Mieli e lo storico Alberto Melloni a “Passato e Presente”, in onda giovedì 28 agosto alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Dapprima fervido seguace della setta dei Manichei, Agostino si converte al cristianesimo nel 387, dopo un decisivo incontro con il vescovo di Milano Ambrogio.

Tornato in Numidia, l’odierna Algeria, sua terra natale, diventa vescovo di Ippona e lo rimane fino alla morte, partecipando intensamente alla vita della Chiesa e alla lotta contro le eresie.

È il 28 agosto del 430.

Poco dopo, la città viene saccheggiata e data alle fiamme, ma miracolosamente la sua immensa biblioteca viene risparmiata.

