RAI 3 E RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 16/07 (13.15) : «ELISABETTA I FIGLIA ILLEGITTIMA DI ENRICO VIII DIVENTA REGINA ICONICA, LA SOVRANA CHE HA GUIDATO L’INGHILTERRA PER 45 ANNI NELL’ETÀ D’ORO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.01 - mercoledì 16 luglio 2025

Elisabetta I, figlia illegittima di Enrico VIII e Anna Bolena, sembrava destinata all’oscurità.

Eppure, contro ogni previsione, nel 1559 sale al trono tra l’entusiasmo del popolo, diventando la sovrana più iconica della storia britannica.

Un personaggio raccontato da Paolo Mieli e dalla storica Valentina Villa a “Passato e Presente”, in onda giovedì 17 luglio alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Circondata da nemici, tra cui la rivale Maria Stuart, Elisabetta affronta complotti, guerre e tensioni religiose con astuzia e determinazione.

Regina Vergine per scelta, dedica tutta la vita all’Inghilterra, guidandola per 45 anni in un’epoca di straordinaria crescita.

Il suo regno è segnato dalla vittoria sull’Invincibile Armada di Filippo II di Spagna, dall’espansione coloniale e dalla straordinaria fioritura culturale del teatro elisabettiano.

Un’epoca leggendaria, che porta il suo nome: l’età d’oro.

