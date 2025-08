RAI 3 E RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 04/08 (13.15) : «IL NAUFRAGIO DEL TITANIC E LA FINE DELLA BELLE ÉPOQUE, SIMBOLO DEL CROLLO DELL’OTTIMISMO VERSO SCIENZA E PROGRESSO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.48 - lunedì 4 agosto 2025

Da oltre un secolo il naufragio del Titanic viene ricordato non solo come uno dei più gravi disastri navali mai avvenuti, ma come la vicenda simbolo della fine di un’epoca.

Lo raccontano Paolo Mieli e la storica Fiamma Lussana a “Passato e Presente”, in onda martedì 5 agosto alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

La nave “inaffondabile”, la più grande, la più moderna e la più sicura mai costruita, affondò al suo primo viaggio urtando contro un iceberg, condannando a morte centinaia di persone nelle acque gelide dell’Atlantico settentrionale.

Tutto l’ottimismo e la fiducia che gli uomini della Belle Époque avevano riposto nella scienza, nella tecnica e nel progresso umano sembrarono andare a picco assieme allo scafo del Titanic.

