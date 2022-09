RAI 3 – “ DOTTORI IN CORSIA – OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ “: « SECONDA STAGIONE, LE STORIE DI EMMA E DI ILARIA (5/9/2022) »

16.39 - venerdì 02 settembre 2022

Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è la docuserie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli, che, attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare il miracolo quotidiano della medicina all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a livello europeo.

In questa nuova stagione si entra anche nelle case dei piccoli pazienti per raccontare in che modo la malattia cambia la vita quotidiana dei piccoli e delle loro famiglie. Come nel caso della prima protagonista della seconda puntata del nuovo ciclo, in onda lunedì 5 settembre alle 23.15 su Rai 3: Emma, 9 anni, colpita da un’emorragia cerebrale e sottoposta a due interventi che, dopo lunghi mesi di riabilitazione, ha avuto un recupero inatteso e “miracoloso”, secondo gli stessi medici. O in quello di Ilaria, 14 anni, una ragazza di Bari venuta a Roma per un doppio trapianto di midollo e di rene: una sfida che Ilaria affronta con grande coraggio, forte dell’amore della sua famiglia e del fatto che sarà suo padre Livio il donatore per entrambi i trapianti.

Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è una serie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction. In collaborazione con Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli. A cura di Davide Acampora. Scritto da Matteo Fracassi, Serena Brugnolo, Francesca Giorgetti, Andrea Felici. Produttore esecutivo Stand by me Melisa Scolaro. Produttore Rai Paola Leonardi. Regia di Giacomo Del Buono.