RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO? ” * PUNTATA MERCOLEDÌ 26 MAGGIO: « DOCUMENTI ESCLUSIVI SU DENISE PIPITONE E COLLEGAMENTI IN DIRETTA DA MAZARA DEL VALLO »

A “Chi l’ha visto?”, mercoledì 26 maggio alle 21.20 su Rai3, documenti esclusivi su Denise Pipitone e collegamenti in diretta da Mazara Del Vallo, per le ultime notizie. E poi la misteriosa scomparsa di Marina, la mamma sparita nel nulla dalla provincia di Oristano. Inoltre il drammatico ritrovamento di Khrystyna Novak, uccisa secondo gli inquirenti dal vicino di casa, e come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.