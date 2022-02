RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO? “ * PUNTATA DEL 9 FEBBRAIO 2022, « LA POLIZIA ENTRA NELLA VILLA DI GIOVINA MARIANO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

11:11 - 10/02/2022

Chi l’ha visto?St 2021/22 – Puntata del 09/02/2022. La polizia entra nella villa di Giovina Mariano: a “Chi l’ha visto?” le novità sulla scomparsa dell’ex dipendente del comune di Pescara. Si indaga per omicidio e si cercano tracce nella casa di Moscufo dove la donna abitava.

Documenti video e audio inediti di Lorenzo, il giovane che secondo la Procura ha ucciso il padre. “Sono empatico come uno scolapasta ma non c’entro con la scomparsa di mio padre”, aveva detto all’inviato del programma di Rai 3. Documenti inediti anche su Liliana Resinovich e il mistero degli oggetti ritrovati accanto a lei: un guanto, una bottiglietta, un cordino. E come sempre gli appelli in diretta.

