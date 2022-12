11.41 - giovedì 01 dicembre 2022

Chi l’ha visto?St 2022/23 – Puntata del 30/11/2022. Gaia prende la nave per andare a trovare la nonna in Sicilia e scompare. La mamma ne parla a “Chi l’ha visto?”, e dice: “Era serena, non crediamo al suicidio”. Che cosa è successo nella traversata Genova-Palermo? Il corpo di Marzia sta parlando: l’orrore di Pontecagnano con documenti inediti. A oggi cinque indagati..

LINK VIDEO