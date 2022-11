RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO? “ * « L’OMICIDIO DI SAMAN / LA SCOMPARSA DELLA CANTANTE GRETA / APPELLO MAMMA BIMBA SCOMPARSA A PALERMO (23/11) »

15.08 - martedì 22 novembre 2022

L’omicidio di Saman a “Chi l’ha visto?” Inoltre la scomparsa della cantante Greta e l’appello della mamma della bimba scomparsa a Palermo. Il corpo di Saman è sepolto un metro sottoterra, i genitori sono scappati dopo il delitto. Shabbar, il papà della diciottenne, è stato arrestato in Pakistan. ma dov’è Nazia, la madre di Saman? A “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 23 novembre alle 21.25 su Rai 3, filmati, audio e documenti inediti sull’omicidio della ragazza pakistana che si era ribellata al matrimonio combinato, impostole dalla famiglia.

E poi la scomparsa di Greta, la cantante di cui non si hanno più notizie da giugno: l’appello della sua rock band. Inoltre, in diretta la mamma di Santina, la bambina di sei anni scomparsa da Palermo mentre giocava con la sorellina. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.