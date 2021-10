RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO? “ * « IL CASO DELL’EX IMPIEGATA DEL COMUNE DI PESCARA, MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE »

Il mistero della scomparsa dell’ex impiegata del Comune di Pescara è al centro del nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 20 ottobre alle 21.20 su Rai3. Prosegue, inoltre, la ricerca del giovane pugile scomparso da Roma: sono arrivate delle segnalazioni alla trasmissione, ma di Alessio ancora nessuna traccia. E poi, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.