RAI 3 * “CHI L’HA VISTO?” – 24/09 (21.20) : «ANTONIETTA GARGIULO SOPRAVVISSUTA ALLA STRAGE DEL MARITO, ELENA VERGARI SCOMPARSA E RITROVATE OSSA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.10 - martedì 23 settembre 2025

Il marito carabiniere le ha sparato tre colpi, poi è andato dalle figlie e le ha uccise: Antonietta Gargiulo parla a “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli, nella puntata in onda mercoledì 24 settembre alle 21.20 su Rai 3.

“Quando ho saputo che le bambine erano morte sono stata per giorni a guardare il soffitto, non volevo collaborare con i medici. Poi è stato come se Alessia e Martina mi avessero chiesto di non lasciarmi andare, di non morire, perché altrimenti la loro storia sarebbe morta con me”. Sopravvissuta alla strage del marito, Antonietta Gargiulo, a oggi, non è stata ancora riconosciuta vittima di femminicidio.

A seguire, la scomparsa di Elena Vergari. Vicino ai luoghi indicati da una lettera anonima, in cui si sostiene che la donna sia stata uccisa, l’inviato di “Chi l’ha visto?” ha ritrovato delle ossa. Non si sa ancora se siano umane o no. Il fratello in studio, in diretta a “Chi l’ha visto?”, chiede che il caso venga riaperto.

E ancora, accumulatori seriali: persone che scompaiono nella loro stessa casa piena di oggetti e cose inutili. “Chi l’ha visto?” cerca di capire questo fenomeno e cerca anche di aiutare la donna per la quale i vicini di casa hanno chiesto l’aiuto del programma. In studio, il professore Stefano Pallanti, direttore dell’Istituto di Neuroscienze di Firenze.

E, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

