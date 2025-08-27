RAI 3 * “CARI AMICI VICINI E LONTANI” – 28/08 (23.00) : «RAI CULTURA CELEBRA I 100 ANNI DI RADIO RAI, OMAGGIO A GUGLIELMO MARCONI E AGLI ESORDI RADIOFONICI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.36 - mercoledì 27 agosto 2025

Rai Cultura, continuando a celebrare i 100 anni di Radio Rai, propone giovedì 28 agosto, in seconda serata (23.00) su Rai 3, un nuovo appuntamento con la selezione ragionata e contestualizzata oggi da Renzo Arbore, del suo celebre programma “Cari amici vicini e lontani”.

La puntata si apre con un tributo a Guglielmo Marconi e l’ingresso di Alberto Sordi, ospite d’eccezione.

Il grande attore romano rievoca i suoi esordi radiofonici con personaggi come “Mario Pio” e canta “Nonnetta”, ironizzando sull’età del pubblico.

Arbore chiama Angelo Brigada, storico direttore d’orchestra, a dirigere la Rai.

Walter Chiari rende omaggio all’amico Campanini, rifacendo il mitico sketch “Vieni avanti, cretino”.

Si parla dei Giornali Radio con Pinzaruti e si ascoltano le voci storiche del GR anni ’80.

Lello Bersani ricorda Vittorio Veltroni e la rubrica “Ciak”, affiancato da Elsa Martinelli e Galeazzo Benti.

Arbore presenta poi Mike Bongiorno, che racconta gli inizi nella radio americana e il successo di “Motivo in maschera”.

La puntata si chiude con un omaggio a Napoli: Isabella Biagini imita Sophia Loren e “I Senza Vergogna” cantano un medley partenopeo.

