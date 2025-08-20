RAI 3 * “CARI AMICI VICINI E LONTANI” – 21/08 (23.35) : «LA CELEBRAZIONE DEI 100 ANNI DI RADIO RAI CONTINUA, NUOVA PUNTATA DEDICATA ALLA STORIA RADIOFONICA ITALIANA TRA MUSICA E SPORT» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.48 - mercoledì 20 agosto 2025

Rai Cultura, continuando a celebrare i 100 anni di Radio Rai, propone giovedì 21 agosto, in seconda serata (23.35) su Rai3, un nuovo appuntamento con la selezione ragionata e contestualizzata oggi da Renzo Arbore, del suo celebre programma “Cari amici vicini e lontani”.

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello aprono la puntata raccontando con ironia il loro legame con la radio, tra cui un curioso aneddoto su “Nonno Radio”, pioniere delle trasmissioni per bambini. Tocca poi a Lelio Luttazzi, accolto da un’ovazione al suo ritorno in TV dopo una lunga assenza: dirige l’Orchestra Rai in una splendida “Moonlight Serenade”. Si ricordano Oreste Del Buono e Nicolò Carosio, voce storica dello sport radiofonico. Arrivano i protagonisti di “Tutto il calcio minuto per minuto” con Gigi Riva, coinvolti da Arbore in un’improbabile esecuzione di “Dai dai gol”. La chiusura è dedicata a “Alto Gradimento”, rivoluzionaria trasmissione di Arbore e Boncompagni: salgono sul palco i creatori e i mitici personaggi di Bracardi e Marenco, tra sketch e jazz “rumoroso” al pianoforte.

“Cari amici vicini e lontani” è un programma di Rai Cultura firmato da Renzo Arbore, Ugo Porcelli ed Enrico Salvatori, con la collaborazione di Lucia Ciancaglini. Produttore esecutivo Alessandra Giorgi. Regia di Luca Nannini e Agostino Pozzi.

