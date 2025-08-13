RAI 3 * “”CARI AMICI VICINI E LONTANI”” – 13/08 : «RAI CULTURA CELEBRA I 100 ANNI DELLA RADIO CON PROTAGONISTI STORICI, IL JAZZ E LE VOCI ICONICHE DEGLI ANNI ’50» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.00 - mercoledì 13 agosto 2025

Rai Cultura, continuando a celebrare i 100 anni di Radio Rai, propone giovedì 14 agosto, in seconda serata su Rai 3, un nuovo appuntamento con la selezione ragionata e contestualizzata oggi da Renzo Arbore, del suo celebre programma “Cari amici vicini e lontani”.

La puntata si apre con Arbore che saluta storici protagonisti della radio: Isa Di Marzio, Gisella Sofio, Anna Benassi, Giorgio Guarino e Pinuccio Nava. Segue un dialogo con Pupi Avati, legati dalla comune passione per il jazz e il clarinetto.

Tra gli “imbucati” ai tavolini ci sono Gianni Minà, Ernesto Assante, Serena Dandini e Fausto Leali, che interpreta A chi, truccato da “cantante di jazz”. Arbore si sposta poi al tavolo de L’ora del soldato, accanto a Carlo Croccolo ed Elio Pandolfi, che omaggia Anna Magnani con Com’è bello fa’ l’amore quann’è sera. Si rievoca La catena della fraternità, nata per l’alluvione del Polesine nel 1951, con il contributo di Pia Moretti, storica voce Rai e curatrice di Voci dal mondo. Spazio anche a una riflessione sulla radio neorealista, affrontata insieme a Michelangelo Antonioni.

In chiusura, il ritorno di tre voci iconiche degli anni ’50: il Duo Fasano, protagoniste del primo Sanremo, e Carla Boni, vincitrice dell’edizione 1953. Accompagnate dal gruppo I Senza Vergogna, ripropongono alcuni dei loro più grandi successi.

“Cari amici vicini e lontani” è un programma di Rai Cultura firmato da Renzo Arbore, Ugo Porcelli ed Enrico Salvatori, con la collaborazione di Lucia Ciancaglini. Produttore esecutivo Alessandra Giorgi. Regia di Luca Nannini e Agostino Pozzi.

