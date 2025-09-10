RAI 3 * “CARI AMICI VICINI E LONTANI” – 11/09 : «L’ULTIMA PUNTATA SI CHIUDE CON MUSICA D’EPOCA, IL QUARTETTO CETRA APRE LO SPETTACOLO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.36 - mercoledì 10 settembre 2025

È il Quartetto Cetra ad aprire l’ultima puntata di “Cari amici vicini e lontani”, la selezione realizzata da Renzo Arbore del suo celebre programma, proposta da Rai Cultura giovedì 11 settembre, in seconda serata su Rai 3.

Protagonista dello spettacolo dagli anni ’40, il Quartetto ha esordito in radio. Tra i successi proposti “Il visconte di Castelfombrone” e “Sole, pizza e amore”.

È poi il turno dell’attore Carlo Dapporto, uno dei protagonisti della rivista teatrale italiana, che si produce in sketch d’annata. Con Aldo Salvo, giornalista di lungo corso e firma del documentario radiofonico, si parla della lunga tradizione dei radio-documentari, che comincia nel dopoguerra: viene presentato un brano de “La luna nel pozzo” del 1950, registrato in una casa di cura psichiatrica, e il più noto di questi titoli, “Clausura” di Sergio Zavoli, Premio Italia 1958.

La puntata si avvia alla conclusione con due voci degli anni ’50 che cantano alcuni loro successi, Luciano Tajoli e Nilla Pizzi, vincitrice dei primi due Festival di Sanremo e per questo conosciuta da tutti come la regina della canzone, indossando ironicamente una corona, mentre festeggiano la carriera di Tajoli.

Il congedo di “Cari amici”, tra cori da stadio, si consuma con Arbore e “I Senza vergogna” che cantano in coro “‘O surdato ‘nnammurato” insieme a un grande interprete della canzone napoletana, animatore di tanti programmi da Radio Napoli, Roberto Murolo.

“Cari amici vicini e lontani” è un programma di Rai Cultura firmato da Renzo Arbore, Ugo Porcelli ed Enrico Salvatori, con la collaborazione di Lucia Ciancaglini. Produttore esecutivo Alessandra Giorgi. Regia di Luca Nannini e Agostino Pozzi.

