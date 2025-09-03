RAI 3 * “CARI AMICI VICINI E LONTANI” (04/09) : «RAI CULTURA CELEBRA I 100 ANNI DI RADIO RAI, NUOVA PUNTATA CON OMAGGI E RICORDI STORICI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.12 - mercoledì 3 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Rai Cultura continua a celebrare i 100 anni di Radio Rai proponendo una nuova selezione dal celebre programma di Renzo Arbore, “Cari amici vicini e lontani”, in onda giovedì 4 settembre in seconda serata su Rai 3.

La puntata si apre con Alberto Sordi, prosegue con Pippo Baudo, Walter Chiari e i cronisti del Giornale Radio Rai. Il grande attore romano rievoca i suoi esordi radiofonici con personaggi come “Mario Pio” e canta “Nonnetta”, ironizzando sull’età del pubblico. Arbore chiama Angelo Brigada, storico direttore d’orchestra, a dirigere la Rai.

Inoltre, l’ospitata di Pippo Baudo a “Cari Amici”, con un lancio di Arbore che ne ricorda l’amicizia, rende un ulteriore omaggio al grande conduttore recentemente scomparso. Arbore invita Baudo a cantare “Cento di questi giorni”, una canzone augurale trasmessa quotidianamente negli anni ’50, dedicata a chi compiva gli anni quel giorno e che entrambi avevano nei loro ricordi di ragazzi di provincia.

Walter Chiari ricorda, invece, l’amico Campanini, rifacendo il mitico sketch “Vieni avanti, cretino”. Si parla dei Giornali Radio con Pinzaruti e si ascoltano le voci storiche del Gr anni ’80. Lello Bersani ricorda Vittorio Veltroni e la rubrica “Ciak”, affiancato da Elsa Martinelli e Galeazzo Benti. Arbore presenta poi Mike Bongiorno, che racconta gli inizi nella radio americana e il successo di “Motivo in maschera”. La puntata si chiude con un omaggio a Napoli: Isabella Biagini imita Sophia Loren e “I Senza Vergogna” cantano un medley partenopeo.

In questa puntata si torna a parlare di informazione con un focus sul terremoto dell’Irpinia del 1980: si riascoltano gli appelli radiofonici dei sopravvissuti e si ricorda l’impegno della Rai nel coordinare i soccorsi. Arbore ne discute con Gianni Bisiach, Giuseppe Zamberlatti e Carlo Tognoli. In chiusura, come da tradizione, le gemelle Nete e “I Senza vergogna” cantano “Un bacio a mezzanotte”.

“Cari amici vicini e lontani” è un programma di Rai Cultura firmato da Renzo Arbore, Ugo Porcelli ed Enrico Salvatori, con la collaborazione di Lucia Ciancaglini. Produttore esecutivo Alessandra Giorgi. Regia di Luca Nannini e Agostino Pozzi.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)