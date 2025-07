RAI 3 * “BUONGIORNO, NOTTE” – 10/07 (21.20): «IL RAPIMENTO MORO ATTRAVERSO LA CINEPRESA DI MARCO BELLOCCHIO, LA TRAGEDIA DEL 1978 RICOSTRUITA CON DOCUMENTI D’EPOCA E FINZIONE CINEMATOGRAFICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.36 - giovedì 10 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il rapimento Moro raccontato dalla cinepresa di Marco Bellocchio: venerdì 11 luglio, alle 21.20, su Rai 3 va in onda “Buongiorno, notte”.







La tragica vicenda che nel 1978 avrebbe lacerato l’Italia è ricostruita tramite documenti televisivi d’epoca alternati alla finzione cinematografica, con la brigatista Chiara che man mano va convincendosi dell’ingiustizia e dello sbaglio, umano e storico, che sta commettendo.







“Buongiorno, notte” s’ispira al romanzo autobiografico di Anna Laura Braghetti, una delle terroriste che tenevano in ostaggio l’uomo politico: dalla sensibilità di Bellocchio scaturisce un film importante e commovente.







Roberto Herlitzka, che interpretava Aldo Moro, vinse per questo film il David di Donatello e il Nastro d’argento come miglior attore protagonista.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)