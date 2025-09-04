Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 3 * “BLOB DI TUTTO DI PIÙ” – 05/09 : «PUNTATA SPECIALE SULLA MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA, OMAGGIO ATTRAVERSO REPORTAGE E TESTIMONIANZE DALL’EVENTO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.02 - giovedì 4 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Una puntata interamente dedicata alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in onda venerdì 5 settembre, in seconda serata su Rai 3, è l’omaggio di “Blob di tutto di più” alla Mostra del Cinema, con “Blob a Venezia”.

con sguardo cinico e cristallino, con piglio critico e impietoso, con ammirazione e dedizione, Blob racconta la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia attraverso gli occhi e le sensazioni dell’inviato Fabio Masi.

Al termine di un grande lavoro nutritosi nei blob quotidiani per tutta la durata dell’evento, l’appuntamento-omaggio è ora per una puntata speciale interamente dedicata all’evento.

