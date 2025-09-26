RAI 3 * “BLOB” – 27/09 (20.00) : «LA PUNTATA SPECIALE ESPLORA L’EVOLUZIONE DEL MITO AMERICANO IN ITALIA DAL DOPOGUERRA, TRA FASCINO E CRITICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.20 - venerdì 26 settembre 2025
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
L’America è ancora un sogno o viene subita?
Nella puntata speciale dal titolo “Lamerika”, in onda sabato 27 settembre alle 20 su Rai 3, “Blob” ripercorre l’evoluzione del mito americano in Italia dal dopoguerra fino ad oggi, tra fascinazione e contestazione, attraverso fatti di cronaca, canzoni e varietà.
A cura di Michela Tirelli ed Elena Vecchia.
*
RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)
*
RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)
Categoria news:TV - RADIO - WEB - PRESS