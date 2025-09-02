RAI 3 * “BATTIATO – LE VIE DEL SACRO” – 03/09: «OMAGGIO AL POETA DELLA MUSICA ITALIANA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.48 - martedì 2 settembre 2025

I riflettori del Pantheon tornano ad accendersi per un evento speciale dedicato ad uno dei più grandi poeti contemporanei della musica italiana: Franco Battiato.

A 80 anni dalla sua nascita e 4 dalla sua scomparsa, Rai 3 rende omaggio ad un artista unico, capace di fondere ricerca sonora e dimensione spirituale in composizioni di straordinario valore mistico, con “Battiato – Le vie del sacro”, in onda mercoledì 3 settembre a mezzanotte, con la conduzione di Simona Arrigoni.

Tra le sue opere più significative si ricorda la Messa Arcaica per Soli, Coro ed Orchestra, composta nel 1993, scritta in latino ed eseguita per la prima volta nella suggestiva cornice della Basilica di San Francesco ad Assisi.

Ma la ricerca interiore e filosofica di Battiato è racchiusa in tanti altri brani cosiddetti mistici che saranno interpretati da alcuni dei suoi più stretti collaboratori ed estimatori.

A dare voce saranno: Simone Cristicchi, Alice, Giovanni Caccamo, Amara e Carlo Guaitoli.

Un evento di Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con International Music And Arts Srl.

Autori Angela Fortunato e Lavinia Iannarilli Rai a cura di Daniela Di Mario e Produttore esecutivo Corrado Pacetti, Produttore esecutivo International Music and arts Francesco Cattini.

Regia Valerio Fagioli.

Si ringrazia il Ministero della Cultura.

