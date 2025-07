RAI 3 * “AUDACE COLPO DEI SOLITI IGNOTI” – 25/07 (8.00) : «OMAGGIO A NANNI LOY NEL CENTENARIO DELLA NASCITA, SETTE FILM SU RAI 3 PER RICORDARE IL REGISTA E SCENEGGIATORE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.24 - venerdì 25 luglio 2025

Sarà “Audace colpo dei soliti ignoti” il primo dei sette film che Rai 3 trasmetterà – a partire da sabato 26 luglio alle 8 circa e fino al 16 agosto – per rendere omaggio a Nanni Loy a cento anni dalla nascita e a trent’anni dalla sua morte.

Dalla candid camera ai film drammatici, passando per la commedia all’italiana, Loy – regista, sceneggiatore, autore televisivo, attore e conduttore radiofonico – ha utilizzato la macchina da presa nascosta ai fini comici ed è stato grande osservatore dei costumi e malcostumi italiani, li ha studiati al microscopio e portati nel cinema raccontandoli con cinismo.

Di “Audace colpo dei soliti ignoti” (1959) scrisse la sceneggiatura con Age & Scarpelli, ha poi diretto “Un giorno da leoni” (1961), che diede a Loy l’attenzione della critica, ispirato a un episodio della lotta partigiana accaduto dopo l’armistizio del 1943: la distruzione del ponte sulla linea ferroviaria Roma-Formia, con Renato Salvatori e Nino Castelnuovo.

L’omaggio a Loy, in fascia daytime, nel primo pomeriggio e la mattina, ripotrerà in tv, tra gli altri titoli, “Cafe express” (1980), con Nino Manfredi e “Mi manda Picone” (1984), entrambi dedicati all’amata Napoli; “Incensurato, provata disonestà, carriera assicurata cercasi” (1972), diretto da Marcello Baldi in cui Nanni Loy recita; “Sistemo l’America e torno” (1974), con Paolo Villaggio; e “Parola di Ladro”.

