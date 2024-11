RAI 3 * “AMORE CRIMINALE“: «NELLA SECONDA PUNTATA LA STORIA DI ALESSANDRA MATTEUZZI, LA 56ENNE UCCISA A BOLOGNA (12/11)»

10.53 - lunedì 11 novembre 2024

È dedicata alla storia di Alessandra Matteuzzi, una donna di 56 anni uccisa a Bologna dall’ex compagno, la seconda puntata di “Amore Criminale”, condotto da Veronica Pivetti, in onda martedì 12 novembre alle 21.20 su Rai 3. Alessandra e Giovanni si conoscono su Facebook, e l’arrivo del ragazzo stravolge la vita di lei. Giovanni, infatti, si rivela geloso e controllante, ma Alessandra scambia per amore e attenzioni le continue richieste che lui avanza per controllarla. In poco tempo, il controllo diventa asfissiante.

L’uomo è convinto che Alessandra lo tradisca e per essere sicuro del contrario cerca di impadronirsi della vita della donna. Alessandra cede alle richieste di controllo di Giovanni per dimostrargli la sua onestà e lealtà, ma nulla è mai abbastanza. In alcuni momenti di lucidità, prova a liberarsi di quella relazione, ma non ci riesce, e ad ogni tentativo di riappacificazione dell’uomo, la donna cede.

Nell’estate del 2022, a luglio, quando Alessandra per l’ennesima volta interrompe il rapporto con Giovanni, trova il coraggio di denunciare. La sera del 23 agosto Giovanni attua la sua vendetta: tende un agguato ad Alessandra, aspettandola sotto casa. La uccide colpendola con un martello, scaraventandole ripetutamente addosso una panchina, finendola con calci e pungi. Tutta la vicenda è stata ricostruita con una docufiction

“Amore Criminale” è una trasmissione realizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato e con il patrocinio della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.