RAI 3 – “”AMORE CRIMINALE” CON VERONICA PIVETTI: «LA STORIA DI MARIA SESTINA ARCURI, LA 26ENNE MORTA NEL PAESE DI RONCIGLIONE (5/11 – 21.20)»

16.46 - lunedì 4 novembre 2024

Ritorna martedì 5 novembre alle 21.20 su Rai 3 la nuova serie di “Amore Criminale”, condotto da Veronica Pivetti. La prima puntata è dedicata alla storia di Maria Sestina Arcuri, una ragazza di 26 anni, morta tragicamente nel paese di Ronciglione. Maria Sestina credeva di aver trovato l’amore vero, in Andrea vedeva ciò che aveva sempre cercato: un ragazzo accudente e premuroso. Il loro rapporto è durato un lampo, appena quattro mesi.

Dopo poche settimane di relazione, Maria Sestina inizia a scoprire un’altra identità di Andrea: da uomo gentile si trasforma quando beve. Giorno dopo giorno la ragazza diventa sempre più consapevole di non vivere una relazione sana, ma non ha la forza di troncare. Prova più volte ad allontanare il compagno, ma lui torna sempre con solenni promesse di cambiamento. Un cambiamento che non ci sarà.

Nel febbraio del 2019 Maria Sestina, dopo un’ennesima discussione, capisce di dover chiudere con Andrea. Un ultimo fine settimana insieme si trasforma in tragedia. Maria Sestina perde la vita a 26 anni. Dopo un processo lungo e travagliato l’uomo sarà condannato a 22 anni di reclusione per l’omicidio di Maria Sestina. La pena è definitiva. Come sempre, tutta la vicenda è stata ricostruita con una docu – fiction “Amore Criminale” è una trasmissione realizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato e con il patrocinio della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità