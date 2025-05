RAI 3 * “ALPINI E BERSAGLIERI” – 11/5 (09.00): «DUE GRANDI RADUNI, ALPINI A BIELLA E BERSAGLIERI A MARSALA, CON PACCHETTI-POTTINI-VILLOSIO-CANNAVÀ / FAZIO-GURRIERI»

19.30 - venerdì 9 maggio 2025

Prima gli alpini, poi i bersaglieri.

Da Biella a Marsala la Testata Giornalistica Regionale, diretta da Roberto Pacchetti, racconterà due spettacolari raduni. Orgoglio e tradizione, tra storia e memoria.

L’Adunata nazionale degli Alpini torna in Piemonte per la novantaseiesima edizione. Un evento che coinvolgerà centinaia di migliaia di persone e che sarà seguito in diretta dalla Tgr Piemonte, in onda domenica 11 maggio, dalle 9 alle 10,20 su Rai 3, a cura di Matteo Spicuglia.

In diretta Chiara Pottini, Martino Villosio e Caterina Cannavà guideranno i telespettatori nel cuore dell’evento. Aneddoti, volti, storie con uno sguardo all’impegno di oggi del corpo degli Alpini in uno scacchiere internazionale sempre più complesso.

Senza dimenticare il ruolo dell’Associazione Nazionale Alpini, realtà di volontariato e impegno civico in campo nelle emergenze di ogni colore, dalle alluvioni alla logistica del conclave. Spazio anche al folclore e alla forza delle tradizioni: a Biella sono attesi 78 cori e 16 fanfare, oltre 700 autobus e 600 camper nelle aree attrezzate, con la città vestita a festa da ben 24mila tricolori.

Dopo gli alpini, i bersaglieri. A cura della Tgr Sicilia, con il coordinamento di Rino Cascio e Tiziana Martorana, in diretta sarà raccontato il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri che si celebra a Marsala.

Sempre domenica 11 maggio alle 12,25 alle 12.55 su Rai 3 andrà in onda uno speciale nazionale fra storia e spettacolo. La trasmissione documenterà l’evento in diretta e con vari servizi, la parata militare nel centro della città, l’esibizione di 30 fanfare, le testimonianze di Bersaglieri arrivati da ogni parte d’Italia, le storie di appartenenti al corpo fondato per volontà del generale La Marmora.

E non è un caso che per il raduno sia stata scelta Marsala, la città dello sbarco dei Mille, simbolo della storia nazionale.

Sarà anche l’occasione per visitare il nuovo Museo del Bersagliere con storici reperti e antiche carte. La diretta sarà condotta da Salvatore Fazio e Antonella Gurrieri, con i servizi degli inviati sul campo.

Servizi e interviste sono previsti nel corso delle edizioni domenicali del telegiornale della Tgr Piemonte e Tgr Sicilia.

