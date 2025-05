RAI 3 * “AGORÀ WEEKEND” – 3/5 (08.00): «INTERVISTA DI MELONI SU USA, PREMIERATO E MERCATO DEL LAVORO, OSPITI: CAPORALE – LENZI – LUCASELLI – SARRACINO – BONELLI / PREPARATIVI PER IL CONCLAVE E GEOPOLITICA, OSPITI: MOLINARI – CAMPI – GUERRI»

16.01 - sabato 3 maggio 2025

L’intervista della Premier Giorgia Meloni rilasciata all’Adnkronos, al centro del dibattito politico, tra rapporto con gli Usa, premierato e mercato del lavoro.

I primi cento giorni del secondo mandato della presidenza Trump: sullo sfondo la guerra in Ucraina e l’accordo sulle terre rare, ma anche le prove di disgelo Stati Uniti-Cina sui dazi.

E infine il Conclave e l’attesa per il successore di Bergoglio: in Vaticano proseguono i preparativi per l’elezione del nuovo Papa che inizierà il 7 maggio.

Questi i principali temi della puntata di Agorá Weekend in onda sabato 3 maggio alle 8.00 su Rai 3.

Ospiti di Sara Mariani saranno: Antonello Caporale, Il Fatto Quotidiano; Massimiliano Lenzi, giornalista; Ylenja Lucaselli, Fratelli d’Italia; Marco Sarracino, Deputato responsabile Nazionale Sud e Coesione, Pd; Angelo Bonelli, Co-portavoce nazionale dei Verdi, Deputato AVS.

Domenica 4 maggio sempre alle 8.00 su Rai 3, Agorá Weekend sarà dedicata alla politica interna e internazionale con un approfondimento sul Conclave.

Quali sono le regole dell’elezione del nuovo Papa? Quali sono le manovre geopolitiche intorno al Conclave? Ospiti di Sara Mariani: Maurizio Molinari, giornalista; Alessandro Campi, direttore della “Rivista di Politica”; Giordano Bruno Guerri, storico.

