RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 29/08 (8.00) : «ALMENO 18 MORTI A KIEV PER ATTACCHI RUSSI / PIANO CASA E TAGLIO IRPEF NEL MIRINO DEL GOVERNO, PROTESTE PROPAL ALLA MOSTRA DI VENEZIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

22.01 - giovedì 28 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Almeno 18 le persone uccise dai missili e droni russi che si sono abbattuti nella notte a Kiev.

Questo uno dei tanti temi al centro della puntata di “Agorà Estate” in onda alle 8.00 di venerdì 29 agosto su Rai 3. Tanti altri gli argomenti di attualità che Giulia Di Stefano e Marco Carrara approfondiranno.

Colpito il palazzo che ospita la delegazione Ue, mentre il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite avverte che Gaza è “al punto di rottura” e lancia un appello.

Piano casa e taglio Irpef, invece, sono tra gli obiettivi del governo per la nuova manovra, mentre alla Mostra del Cinema di Venezia continuano le proteste ProPal: il 30 agosto la manifestazione.

Ospiti: Rosy Bindi, Riccardo Iacona, PresaDiretta Rai 3; Gian Micalessin, giornalista; Gianluca Caramanna, Fratelli d’Italia; Arturo Scotto, Partito Democratico; Sara Manfuso, giornalista; Vittoriana Abate, giornalista; Giordano Bruno Guerri, storico; Corradino Mineo, giornalista; Francesco Maria Del Vigo, Il Giornale; Stefano Zecchi, filosofo e scrittore; Nuccio Bovalino, sociologo; Alessandra Rossi, giornalista.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)