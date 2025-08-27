RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 28/08 (8.00) : «MELONI AL MEETING DI RIMINI AFFRONTA GAZA E RIFORME, GUERRA IN UCRAINA E CRISI UMANITARIA CONTINUANO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Gaza, Europa, immigrazione, riforme, piano casa: l’intervento di Giorgia Meloni al Meeting di Rimini, la prima volta da presidente del Consiglio.
Le forze israeliane continuano ad avanzare a Gaza City: si muore per le bombe, ma anche per la fame.
In Ucraina gli attacchi dei droni russi hanno lasciato senza luce migliaia di famiglie.
Si apre la 82° edizione della Mostra del Cinema di Venezia dove in risposta a Venice4Palestine, sostenuta da numerosi artisti, nasce Venice for Israel.
Questi alcuni dei temi della puntata di “Agorà Estate”, condotto da Giulia Di Stefano con Marco Carrara, in onda giovedì 28 agosto alle 8.00 su Rai 3.
Ospiti: Lucio Caracciolo, “Limes”; Claudio Brachino, Italpress; Livio Gigliuto, Istituto Piepoli; Ferruccio de Bortoli, “Corriere della Sera”; Maurizio Gasparri, Forza Italia; Michele Gubitosa, Movimento 5 Stelle; Fabio Martini, “La Stampa”; Patrick Facciolo, analista della comunicazione; Martina Agrí, SocialCom Italia; Lucia Borgonzoni, Lega; Paolo Serapiglia, Endas; Roberta Bruzzone, criminologa.
