RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 27/08 (8.00) : «GAZA SOTTO ATTACCO E FAMIGLIE OSTAGGI IN MOBILITAZIONE / ZELENSKY-PUTIN SEMPRE PIÙ DISTANTI, L’EUROPA PREPARA NUOVE SANZIONI ALLA RUSSIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.48 - martedì 26 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ancora attacchi e vittime nella Striscia di Gaza mentre in Israele i familiari degli ostaggi tornano a mobilitarsi.

Si allontana sempre di più il faccia a faccia tra Zelensky e Putin, l’Europa intanto lavora a ulteriori sanzioni per la Russia.

Metsola al Meeting di Rimini apre con un appello all’Europa.

Le novità sulle candidature per le regionali.

Questi i temi di “Agorà Estate”, in onda mercoledì 27 agosto alle 8.00 su Rai 3.

Ospiti di Giulia Di Stefano e Marco Carrara: Dario Fabbri, direttore Domino; Francesco Giubilei, Fondazione Alleanza Nazionale; Francesco Sacchi, Emergency; Massimo Cacciari, filosofo; Ylenja Lucaselli, Fratelli d’Italia; Antonio Misiani, Partito Democratico; Niccolò Carratelli, La Stampa; Carlo Calenda, Azione; Stefano Fassina, economista; Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil; Gerardo Villanacci, Università Politecnica delle Marche; Alberto Forchielli, imprenditore e fondatore Movimento Drin Drin; Paolo Jannacci, musicista; Paolo Rossi, attore.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)