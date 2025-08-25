Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 26/08 (08.00) : «ATTACCO ISRAELIANO ALL’OSPEDALE DI KHAN YOUNIS UCCIDE 20 PERSONE / NEGOZIATI PUTIN-ZELENSKY IN STALLO, SI ALLONTANA IL BILATERALE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.48 - lunedì 25 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Almeno 20 persone, inclusi 5 giornalisti, sono state uccise oggi nell’attacco dell’Esercito israeliano all’ospedale di Khan Younis, nel sud di Gaza.

Si allontana il bilaterale Putin-Zelensky, negoziati in stallo e Trump torna ad accusare il presidente ucraino.

Martedì 26 agosto, alle 8.00 su Rai 3 in onda “Agorà Estate” che affronta, anche, il tema delle elezioni regionali che si avvicinano: il risiko delle candidature e delle coalizioni.

Mentre la polemica sulla commissione vaccini è ancora calda, Schillaci non partecipa al Meeting di Rimini ma invia un videomessaggio.

Ospiti di Giulia Di Stefano e Marco Carrara: Claudio Borghi, Lega; Raffaella Paita, Italia Viva; Ettore Sequi, ambasciatore; Lorenzo Castellani, professore Università Luiss Guido Carli; Corradino Mineo, giornalista; Francesco Bechis, Il Messaggero; Matteo Bassetti, Ospedale San Martino di Genova; Fulvio Abbate, scrittore; Raffaele Morelli, psicoterapeuta; Melissa Panarello, scrittrice.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.