RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 25/08 (8.00) : «ZELENSKY CHIEDE UNA PACE GIUSTA NEL 34° ANNIVERSARIO DELL’INDIPENDENZA UCRAINA, CASO DIPLOMATICO CON LA FRANCIA DOPO LE PAROLE DI SALVINI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Nel giorno del 34° anniversario dell’indipendenza, Zelensky fa appello a una pace giusta.
Il caso diplomatico con la Francia dopo le parole di Salvini contro Macron sull’invio di truppe italiane in Ucraina.
Al Meeting di Rimini arriva l’ultima novità in tema di pensioni: l’Esecutivo è al lavoro per bloccare l’aumento dell’età pensionabile previsto dal 2027.
Maltempo in Romagna: allagamenti, cadute di alberi, trombe d’aria.
Infine, l’intervista a Chiara Colosimo, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.
Questi alcuni dei temi della puntata di “Agorà Estate”, condotto da Giulia Di Stefano con Marco Carrara, in onda lunedì 25 agosto alle 8.00 su Rai 3.
Ospiti: Antonio De Poli, Udc; Gaetano Pedullà, Movimento 5 Stelle; Luca Steinmann, inviato di guerra; Alessandro Cassieri, giornalista; Vincenzo Camporini, Istituto Affari internazionali; Maura Gancitano, filosofa; Klaus Davi, giornalista; Luca Mercalli, Società Meteorologica italiana; Valerio Rossi Albertini, Cnr; Diego Fusaro, filosofo; Federico Ruffo, “Mi Manda RaiTre”; Carlotta Vagnoli, scrittrice; Stefano Callipo, psicologo.
