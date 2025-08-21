RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 22/08 (8.00) : «21 PAESI CONTRO GLI INSEDIAMENTI ISRAELIANI / SGOMBERO LEONCAVALLO A MILANO, MALTEMPO DIVIDE L’ITALIA TRA NORD E SUD» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.29 - giovedì 21 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

21 Paesi, tra cui l’Italia, hanno firmato una dichiarazione congiunta contro l’approvazione da parte di Israele del progetto di insediamento E1 in Cisgiordania.

A 31 anni dalla sua occupazione, è partito lo sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano.

L’Italia è divisa in due: una forte ondata di maltempo ha colpito il centro e il nord con nubifragi e bombe d’acqua, ancora molto caldo al sud.

Questi i temi al centro della puntata di “Agorà Estate”, in onda venerdì 22 agosto alle 8.00 su Rai 3.

Ospiti di Giulia Di Stefano e Marco Carrara: Alessandro Barbano, direttore de L’Altravoce dell’Italia-Quotidiano del Sud; Paolo Capitini, Generale dell’esercito e docente di storia militare; Alessandra Maiorino, Movimento 5 Stelle; Francesco Paolo Sisto, Forza Italia; Maura Gancitano, filosofa; Sarina Biraghi, La Verità; Stefano Zecchi, filosofo e scrittore; Mario Tozzi, geologo; Vincenzo Pepe, FareAmbiente; Daniela Chieffo, psicologa; Francesca Cavallo, scrittrice.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)