RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 21/08 (8.00) : «ISRAELE APPROVA L’INSEDIAMENTO CHE DIVIDE LA CISGIORDANIA / TRUMP OTTIMISTA SU PACE RUSSIA-UCRAINA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.24 - mercoledì 20 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Israele approva l’insediamento che divide in due la Cisgiordania.

Trump si dice ottimista su una pace tra Russia e Ucraina, ma la strada per il bilaterale Putin-Zelensky è ancora in salita.

Scoppia il caso sull’azzeramento della Commissione vaccini mentre la politica scalda i motori e prepara le squadre per le prossime elezioni regionali.

Video intimi rubati a Stefano De Martino e divulgati in rete: si indaga per accesso abusivo.

L’estate per gli anziani: tra solitudine e carenza di assistenza sanitaria.

Questi alcuni dei temi della puntata di “Agorà Estate”, condotto da Giulia Di Stefano con Marco Carrara, in onda giovedì 21 agosto alle 8.00 su Rai 3.

Saranno ospiti: Alessandro Cassieri, giornalista; Raffaele Speranzon, Fratelli d’Italia; Beatrice Lorenzin, Partito Democratico; Giulia Merlo, “Domani”; Massimiliano Lenzi, giornalista e scrittore; Matteo Bassetti, Clinica Malattie infettive Ospedale San Martino di Genova; Cathy La Torre, avvocata e attivista; Pierguido Iezzi, esperto di cybersecurity; Anna Maria Giannini, psicologa; Barbara Molinario, “Consumerismo; Manuel Soldato, geriatra; Fulvia Colombini, Auser; Federico Ruffo, conduttore “Mi Manda Rai Tre”; Martina Agrì, digital manager SocialCom Italia.

