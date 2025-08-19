RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 20/08 (8.00) : «PUTIN PROPONE INCONTRO CON ZELENSKY A MOSCA / TASER MORTALE IN DUE CITTÀ ITALIANE, LA RICCHEZZA PRO-CAPITE SUPERA QUELLA BRITANNICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.24 - martedì 19 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Putin ha detto di voler incontrare da solo Zelensky e avrebbe suggerito Mosca per ospitare l’incontro ma non è stato ancora trovato un accordo sul luogo.

Diplomazia al lavoro per il Medio Oriente ma lo stato ebraico va avanti con i raid e il piano di occupazione per Gaza City.

Banca Mondiale: la ricchezza lorda pro-capite italiana è più alta di quella britannica.

Due morti, a Olbia e Genova, dopo l’uso del taser.

Poi si paarlerà di truffe con Massimiliano Dona.

Questi alcuni dei temi della puntata di mercoledì 20 agosto, di “Agorà Estate” condotto da Giulia Di Stefano con Marco Carrara, in onda alle 8.00 su Rai 3.

Saranno ospiti: Laura Ravetto, Lega; Francesco Emilio Borrelli, Alleanza Verdi e Sinistra; Eric Jozsef, corrispondente Libération; Germano Dottori, consigliere scientifico Limes; Alessandro Gonzato, Libero; Carlo Puca, giornalista; Rita Bernardini, Nessuno tocchi Caino; Massimiliano Dona, avvocato.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)