RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 19/08 (08.00) : «VERTICE TRUMP-ZELENSKY A WASHINGTON / PIANO ISRAELIANO PER GAZA CITY, HAMAS ACCETTA TREGUA DI 60 GIORNI CON RILASCIO OSTAGGI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Attesa per il vertice a Washington tra Trump e Zelensky.
A seguire l’incontro si allargherà ai leader europei.
Pronto il piano israeliano per occupare Gaza City mentre Hamas avrebbe dato l’ok alla nuova proposta dei mediatori: 60 giorni di tregua e rilascio di 10 ostaggi.
Spiagge vuote e caro vacanze.
Poi l’intervista al sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi.
Questi i temi di “Agorà Estate”, in onda martedì 19 agosto alle 8.00 su Rai 3.
Ospiti di Giulia Di Stefano e Marco Carrara: Francesco Semprini, inviato La Stampa; Nicola Procaccini, Fratelli d’Italia; Alessandro Alfieri, PD; Paolo Capitini, Generale dell’esercito e docente di storia militare; Massimiliano Lenzi, giornalista e scrittore; Livio Gigliuto, Istituto Piepoli; Alessandro Barbera, La Stampa; Mario Tozzi, geologo; Nicolò Maellaro, Base Balneare; Rosario Trefiletti, Centro Consumatori Italia; Fiorina Capozzi, giornalista; Gianluca Lorenzi, sindaco di Cortina; Valerio de Gioia, Giudice penale.
*
RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)
*
RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)