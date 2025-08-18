RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 19/08 (08.00) : «VERTICE TRUMP-ZELENSKY A WASHINGTON / PIANO ISRAELIANO PER GAZA CITY, HAMAS ACCETTA TREGUA DI 60 GIORNI CON RILASCIO OSTAGGI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.48 - lunedì 18 agosto 2025

Attesa per il vertice a Washington tra Trump e Zelensky.

A seguire l’incontro si allargherà ai leader europei.

Pronto il piano israeliano per occupare Gaza City mentre Hamas avrebbe dato l’ok alla nuova proposta dei mediatori: 60 giorni di tregua e rilascio di 10 ostaggi.

Spiagge vuote e caro vacanze.

Poi l’intervista al sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi.

Questi i temi di “Agorà Estate”, in onda martedì 19 agosto alle 8.00 su Rai 3.

Ospiti di Giulia Di Stefano e Marco Carrara: Francesco Semprini, inviato La Stampa; Nicola Procaccini, Fratelli d’Italia; Alessandro Alfieri, PD; Paolo Capitini, Generale dell’esercito e docente di storia militare; Massimiliano Lenzi, giornalista e scrittore; Livio Gigliuto, Istituto Piepoli; Alessandro Barbera, La Stampa; Mario Tozzi, geologo; Nicolò Maellaro, Base Balneare; Rosario Trefiletti, Centro Consumatori Italia; Fiorina Capozzi, giornalista; Gianluca Lorenzi, sindaco di Cortina; Valerio de Gioia, Giudice penale.

