RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 18/08 (8.00) : «GUERRA IN UCRAINA SENZA TREGUA E PROTESTE A TEL AVIV PER GLI OSTAGGI, ADDIO A PIPPO BAUDO IL RE DELLA TELEVISIONE ITALIANA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.01 - domenica 17 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dopo il summit in Alaska: l’assenza di un accordo sul cessate il fuoco, le condizioni di Putin e la visita di Zelensky a Washington.

Migliaia di persone sono scese in strada a Tel Aviv per lo sciopero generale nazionale proclamato dal Forum delle famiglie degli ostaggi.

Il caro vacanze colpisce anche la montagna che registra un boom di presenze.

L’ultimo saluto a Pippo Baudo, “il re dei presentatori”.

Questi i temi della puntata di lunedì 18 agosto di “Agorà Estate” condotto da Giulia Di Stefano con Marco Carrara, in onda alle 8.00 su Rai 3.

Gli ospiti: Isabella Tovaglieri, Lega; Davide Faraone, Italia Viva; Alessandro Cassieri, giornalista; Sara Manfuso, giornalista; Alessandro Gonzato, Libero; Patrick Facciolo, analista della comunicazione; Reinhold Messner, alpinista e scrittore; Valerio Rossi Albertini, fisico CNR; Jacopo Fo, attore e scrittore; Gigi Marzullo, giornalista e conduttore televisivo; Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Massimo Bernardini, giornalista; Marisa Laurito, attrice e conduttrice televisiva.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)