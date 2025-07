RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 14/07 (8.00) : «TRUMP DETTA LA LINEA SU KIEV CON ULTIMATUM A MOSCA E NUOVE SANZIONI, I MERCATI TREMANO PER I DAZI CHE COLPIRANNO L’ECONOMIA ITALIANA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.01 - lunedì 14 luglio 2025

Donald Trump detta la linea: armi subito a Kiev, per Mosca solo cinquanta giorni per arrivare alla pace, altrimenti partiranno nuove sanzioni.

Intanto i mercati tremano per i dazi, con i Paesi colpiti dalle nuove tariffe che entreranno in vigore il 1° agosto.

Sul fronte interno, si riaccende il dibattito sull’impatto dei dazi per l’economia italiana, in particolare per le imprese esposte all’export e alle catene del valore globali.

Questi i principali temi della puntata di “Agorà Estate”, condotta da Giulia Di Stefano con Marco Carrara, in onda martedì 15 luglio alle 8.00 su Rai 3.

Ospiti della puntata: Luca Steinmann, inviato di guerra; Corradino Mineo, giornalista; Vincenzo Camporini, consigliere scientifico Istituto Affari Internazionali; Antonio Di Pietro, ex magistrato e agricoltore; George Lombardi, imprenditore; Paola Tommasi, giornalista; Antonio Di Bella, giornalista; Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Giacomo Bevilacqua, autore e editore; Vera Gheno, sociolinguista; Maurizio Lupi, presidente Noi Moderati; Nicola Fratoianni, Avs-segretario nazionale Sinistra Italiana; Sara Menafra, vicedirettrice “Open”; Gerardo Villanacci, Università Politecnica delle Marche; Luca Bianchi, direttore Svimez.

