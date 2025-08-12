Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 12/08 (8.00) : «ATTESA PER IL VERTICE TRUMP-PUTIN IN ALASKA / TRAGICO INVESTIMENTO A MILANO CON QUATTRO MINORENNI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.48 - martedì 12 agosto 2025

Attesa per il vertice Trump-Putin in Alaska di Ferragosto.

Zelensky: “è impossibile parlare dell’Ucraina senza l’Ucraina”.

Ue e 24 Paesi denunciano la carestia a Gaza mentre Netanyahu va avanti con il progetto dell’occupazione.

Rintracciati in un campo rom alla periferia di Milano i quattro minorenni a bordo della vettura rubata che ieri ha investito e ucciso la settantunenne Cecilia De Astis.

Poi l’intervista allo scrittore Flavio De Luca.

Questi alcuni dei temi della puntata di domani, mercoledì 13 agosto, di Agorà Estate condotto da Giulia Di Stefano con Marco Carrara, in onda alle 8.00 su Rai 3.

Saranno ospiti: Federico Mollicone, Fratelli d’Italia; Debora Serracchiani, Partito Democratico; Francesco Semprini, La Stampa; Gianni Riotta, Scuola Giornalismo Luiss; Daniele Capezzone, Libero; Stefano Zecchi, professore di filosofia e scrittore; Marco Revelli, politologo; Alfonso Sabella, magistrato; Anna Maria Giannini, psicologa; Flavio De Luca, scrittore.

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

