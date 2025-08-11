RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 11/08 (8.00) : «UCRAINA VERSO IL VERTICE DI AGOSTO IN ALASKA / INFERNO GAZA CON SEI MORTI TRA GIORNALISTI AL JAZEERA, FOCUS SU GOVERNO MELONI E CARO VACANZE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Ucraina verso il vertice di agosto in Alaska, ma Trump esclude che sarà invitato anche Zelensky.
Inferno Gaza: uccisi sei tra giornalisti e operatori di Al Jazeera da un raid israeliano.
Il governo Meloni supera quota 1024 e diventa il quarto più longevo.
Caro vacanze e spiagge vuote: calo delle presenze fino al 25%.
Poi l’intervista sugli scontrini shock a Maria Beatrice Alonzi e Giulia Leonie Ferrari.
Questi alcuni dei temi della puntata di domani, martedì 12 agosto, di “Agorà Estate” condotto da Giulia Di Stefano con Marco Carrara, in onda alle 8.00 su Rai 3.
Saranno ospiti: Maurizio Molinari, La Repubblica; Flavio Tosi, Forza Italia; Dolores Bevilacqua, Movimento 5 Stelle; Matteo Valerio, Tg3; Francesco Borgonovo, La Verità; Gianluca Timpone, tributarista; Martina Agrí, SocialCom Italia; Barbara Molinario, Consumerismo; Sandro Iacometti, Libero; Paolo Di Paolo, scrittore; Gilberto Contadin, animatore turistico; Maria Beatrice Alonzi, scrittrice; Giulia Leonie Ferrari, avvocato civilista.
