RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 07/08 (8.00) : «CASO ALMASRI E PONTE SULLO STRETTO AL CENTRO DEL DIBATTITO POLITICO, FOCUS SU CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE CON ANALISI ESPERTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Caso Almasri: continua lo scontro tra governo opposizione e ANM.

Ponte sullo Stretto: le reazioni all’approvazione del progetto definitivo.

Il ricordo della tragedia nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio.

La riunione del gabinetto di sicurezza israeliano sul piano di conquista di Gaza.

Netanyahu: Israele vuole liberare Gaza da Hamas, non governarla.

Poi l’intervista alla biologa Barbara Gallavotti sull’Intelligenza Artificiale.

Questi alcuni dei temi della puntata di “Agorà estate”, in onda venerdì 8 agosto alle 8 su Rai 3, con la conduzione di Giulia Di Stefano con Marco Carrara.

Ospiti: Giorgio Mulé, Forza Italia, Michele Gubitosa, Movimento 5 Stelle, Pietro Senaldi, condirettore Libero, Luca De Carolis, Il Fatto Quotidiano, Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza della politica, Francesco Giubilei, Fondazione Alleanza Nazionale, Mario Tozzi, geologo, Paola Caridi, giornalista, saggista e Presidente Lettera22, Stefano Stefanini, ISPI, Paolo Capitini, generale dell’esercito e docente di storia militare, Gian Micalessin , giornalista, Toni Ricciardi, Partito Democratico, Giorgio Silli, sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Barbara Gallavotti, biologa e conduttrice tv.

