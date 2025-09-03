Popular tags: featured 20
RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 04/09 (08.00) : «CINA MOSTRA I NUOVI MISSILI NUCLEARI INTERCONTINENTALI / ISRAELE DICHIARA STATALE TERRA IN CISGIORDANIA, ATTACCO AI CASCHI BLU IN LIBANO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

21.01 - mercoledì 3 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Nella nuova puntata di Agorà Estate condotta da Giulia Di Stefano con Marco Carrara in onda domani, giovedì 4 settembre alle 8.00 su Rai 3, saranno tantissimi gli argomenti al centro dell’attenzione.

Alla parata militare a Pechino vengono mostrati per la prima volta i nuovi missili nucleari intercontinentali cinesi.

Putin è disposto a incontrare Zelensky a condizione che il vertice sia a Mosca.

Domani il vertice dei volenterosi a Parigi, al termine colloquio con Trump.

Israele dichiara “terra statale” 45 ettari in Cisgiordania.

Attacco israeliano in Libano contro i caschi blu.

Crosetto: “Non un errore, ma una scelta precisa”.

Si apre il 28 e 29 settembre l’autunno elettorale con le Marche e la Valle d’Aosta alle urne.

Attesa per le liste.

Il carovita che le famiglie devono affrontare al rientro dalle vacanze.

Ospiti: Carmen Lasorella, giornalista; Paolo Capitini, generale dell’Esercito; Livio Gigliuto, Istituto Piepoli; Cristiano Rufini, Olidata SPA; Alessandro Cattaneo, Forza Italia; Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle; Alessandro Gonzato, Libero; Valentina Petrini, giornalista; Rosario Trefiletto, Centro Consumatori Italia; Marco Scotti, Affaritaliani.it; Federico Palmaroli, Osho; Enrico Galiano, scrittore e insegnante; Anna Maria Giannini, psicologa; Enrico Melozzi, direttore d’orchestra.

