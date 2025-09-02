RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 03/09 (8.00) : «PUTIN E L’INCONTRO CON LA CINA PER UN MONDO MULTIPOLARE, ELEZIONI REGIONALI IN SETTE TERRITORI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Strettissima attualità al centro della puntata di “Agorà Estate” di mercoledì 3 settembre, in onda alle 8.00 su Rai 3.
L’incontro a Pechino tra i due Presidenti di Russia e Cina: non solo accordi economici ma anche la costruzione di un sistema di governance globale multipolare.
Putin torna a parlare di Ucraina e dice di non essere mai stato contrario alla sua eventuale adesione all’Ue. Diversa la questione Nato.
Elezioni regionali: 7 le regioni al voto da Nord a Sud, ancora tanti nodi da sciogliere.
Lavoro: la fotografia dell’Istat su tasso di occupazione, di inattività e di disoccupazione.
Ospiti di Giulia Di Stefano e Marco Carrara: Vittorio Emanuele Parsi, Università Cattolica, Gian Micalessin, giornalista, Elisabetta Gardini, Fratelli d’Italia, Michele Fina, Partito Democratico, Antonio Rapisarda, Secolo d’Italia, Carlo Puca, giornalista, Cesare Damiano, Associazione Lavoro&Welfare, Mauro Lusetti, Conad e Confcommercio, Sara Manfuso, giornalista, Sandro Iacometti, Libero, Marco Cuchel, presidente Associazione Nazionale Commercialisti, Bruno Luverà, giornalista e Vincenzo Mollica.
