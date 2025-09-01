Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 02/09 (8.00) : «VERTICE SCO IN CINA LANCIA MODELLO ALTERNATIVO ALL’OCCIDENTE, OCCUPAZIONE ITALIANA IN CRESCITA A LUGLIO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.08 - lunedì 1 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Si chiude in Cina il 25esimo vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) e i paesi dell’Organizzazione lanciano un modello alternativo all’Occidente.

Sospette interferenze russe sul Gps del volo di Ursula Von der Leyen, costretto ad atterrare usando mappe cartacee.

Secondo l’ultimo report dell’Istat a luglio salgono gli occupati e gli inattivi, cala la disoccupazione.

Diversi rincari attendono le famiglie al rientro dalle vacanze, a partire dai libri scolastici.

Divieto di cellulari in classe fino alla scuola superiore: il 76% degli italiani è d’accordo.

Questi alcuni dei temi della puntata di domani, martedì 2 settembre, di Agorà Estate condotto da Giulia Di Stefano con Marco Carrara, in onda alle 8.00 su Rai 3.

Ospiti: Luigi De Magistris, Democrazia Autonomia; Laura Castelli, Sud chiama Nord; Vittorio Emanuele Parsi, Università Cattolica; Francesco Giubilei, Fondazione Alleanza Nazionale; Pietro De Leo, Il Tempo; Marino Sinibaldi, direttore Sotto il Vulcano; Maura Gancitano, filosofa; Stefano Zecchi, professore di filosofia e scrittore; Luca Ferlaino, fondatore SocialCom; Matteo Lancini, psicoterapeuta; Alessandra Irene Anzini, insegnante; Charlotte Matteini, giornalista; Maria Anghileri, Giovani Imprenditori Confindustria; Fabiana Andreani, creator.

