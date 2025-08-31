RAI 3 * “AGORÀ ESTATE” – 01/09 (08.00) : «VERTICE SCO E GUERRA IN UCRAINA/CRISI MEDIO ORIENTE, FOCUS SU CONTROESODO E TURISMO ESTIVO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.36 - domenica 31 agosto 2025

Il vertice della SCO a Tianjin in Cina, la guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente apriranno la puntata di domani di “Agorà Estate”.

Spazio anche alla politica e all’attualità con la missione umanitaria internazionale per Gaza,il dibattito sulle prossime elezioni regionali, le analisi sul controesodo e il bilancio delle vacanze estive, fino a un approfondimento sul fenomeno delle spiagge senza bambini e sul turismo “ad hoc”.

Questi alcuni dei temi della puntata di “Agorà Estate”, in onda lunedì 1° settembre alle 8 su Rai 3 e condotto da Giulia Di Stefano con Marco Carrara.

Ospiti: Paolo Mieli, giornalista; Luca De Carolis, giornalista Il Fatto Quotidiano; Riccardo Magi, deputato + Europa; Stefano Candiani, deputato Lega; Claudia Conte, giornalista; Janina Landau, giornalista Class CNBC; Rosario Trefiletti, presidente Centro Consumatori Italia; Gianluca Timpone, tributarista; Antonio Capacchione, presidente Sindacato Italiano Balneari; Alessandra Priante, presidente ENIT SPA; Chiara Saraceno, sociologa; Adriano Bordignon, presidente Forum Associazioni Familiari; Linda Laura Sabbadini, statistica.

